Deutsche U17 wartet auf den ersten Sieg

Jann-Fiete Arp wartet mit der deutschen U17 auf den ersten Sieg im Jahr 2017

Die U17-Auswahl des DFB kommt in diesem Jahr noch nicht richtig in die Spur. Im Kalenderjahr 2017 wartet die Elf von Trainer Christian Wück noch immer auf ein Erfolgserlebnis. Beim Algarve Cup war die Junioren-Auswahl gegen drei Spitzenteams am Ball.

Im Spiel gegen Portugal konnte sich der DFB-Nachwuchs immerhin ein Remis erkämpfen. Nach der frühen Führung der Portugiesen durch Umaro Embaló (9. Minute) egalisierte Yannick Keitel (SC Freiburg) in Durchgang zwei (60.).

"Heute hat man gemerkt, dass die Jungs müde waren. Es hat ein wenig die Frische gefehlt. Beide Mannschaften haben nicht auf dem Niveau gespielt wie in den ersten beiden Partien. Man muss aber loben, dass die Mannschaft nach dem Rückstand nicht aufgesteckt hat", so DFB-Trainer Christian Wück in seinem Fazit nach dem Spiel.

Der Blick geht in Richtung EM-Quali

Am vergangenen Sonntag testete Wück seine Mannschaft gegen England und verlor mit 2:3. Dabei konnten die Junioren nach 0:3-Rückstand in der Schlussphase immerhin durch Treffer von Maurice Malone (70.) und Jean-Manuel Mbom (82.) den Abstand verkürzen.

Auch im Prestige-Duell gegen die Niederlande am Freitag lag der Nachwuchs zweimal zurück. Letztlich erkämpften sich die Jung-Adler noch ein Unentschieden, da Jean-Manuel Mbom in der 80. Minute per Elfmeter ausgleichen konnte. Zuvor hatte Dennis Jastrzembski (39.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Im März beginnt nun die EM-Qualifikation. Im ersten Duell trifft die U17-Auswahl auf Armenien. Dann erhoffen sich die Junioren den ersten Sieg im neuen Jahr.