Ex-FCB-Star über Müller: "Wichtig für Bayern"

Bixente Lizarazu äußert sich zu zahlreichen Themen rund um den FC Bayern

Der frühere Bayern-Star Bixente Lizarazu hat die Bedeutung von Thomas Müller für den deutschen Rekordmeister hervorgehoben. Zudem äußerte sich der Franzose zu Thiago, der Stärke von Paris Saint-Germain, Barças Schwäche und Julian Draxler.

Müller sei "ein Weltklassespieler. Er wird wieder zu seiner Spitzenform zurückfinden. Das Tor gegen Arsenal war sehr wichtig für ihn. Müller ist wichtig für Bayern", sagte Lizarazu gegenüber "Sport1". Nichtsdestotrotz sei der DFB-Stürmer nicht mehr so unumstritten wie früher. "Es gab eine Zeit, in der Bayern ohne Thomas Müller nicht gewonnen hat. Heute kann man es sich womöglich auch leisten, mal ohne ihn zu spielen", erklärte der ehemalige Linksverteidiger.

Momentan ist im System von Trainer Carlo Ancelotti der formstarke Thiago anstelle von Müller gesetzt. Die Entwicklung des Spaniers fasziniert Lizarazu. "Eigentlich schießt er nicht so viele Tore. Aber gegen Arsenal hat er den Unterschied gemacht und groß aufgetrumpft", sagte der Champions-League-Sieger von 201: "Aber so ist das mit allen jungen Spielern: Sie werden besser und sammeln Erfahrung. Und dann werden sie Männer. Thiago weiß jetzt, was er auf dem Platz zu tun hat. Und er wird immer noch besser. Das ist großartig für Bayern."

5:1 gegen Arsenal? "Damit sind wir im Viertelfinale"

Nach der 5:1-Demonstration gegen die Gunners hat Lizarazu keine Zweifel mehr am Weiterkommen der Münchner. "Damit sind wir im Viertelfinale, auch wenn man das im Fußball natürlich noch nicht so sagen darf", so der heutige FCB-Markenbotschafter.

Der hohe Sieg gegen überforderte Engländer sei folgerichtig gewesen, vor allem angesichts der Leistungen zweier Bayern-Asse. "Arjen Robben und Robert Lewandowski haben fantastisch gespielt. Wenn du solche Weltklassespieler hast, macht es die Dinge einfacher.", erläuterte Lizarazu.

Insgesamt zeigte sich Lizarazu mit der Leistung seiner Nachfolger im Dress des deutschen Vorzeigeklubs hochzufrieden. "Bayern hat sehr gut gespielt, insbesondere in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit gab es in der Folge des Elfmeters eine schwierige Situation zu überstehen. Aber nach der Pause war Bayern großartig. Bayern hat mit gutem körperlichem Einsatz und hoher Aggressivitat gespielt. Das war bei Arsenal nicht der Fall", sagte der Ex-Abwehrmann.

Barça so schlecht "wie nie" - Lob für Draxler

Das beeindruckende 4:0 von Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain am Dienstag gegen den FC Barcelona relativierte Lizarazu: "Paris hat gegen Barcelona fantastisch gespielt. Aber Barça hat auch so schlecht gespielt, wie ich es noch nie gesehen habe. Natürlich hat Paris von der körperlichen Präsenz und Aggressivität, die in der Champions League sehr wichtig sind, eine großartige Partie geboten, dazu ein starkes Pressing. Aber der Unterschied zwischen den beiden Teams am Dienstag entspricht nicht der eigentlichen Realität."

Großes Lob vom Welt- und Europameister kassierte PSG-Neuzugang Julian Draxler. Auf diesem habe auf Schalke und in Wolfsburg zu viel Druck gelastet. "In Paris sieht es so aus, als ob er ganz natürlich spielt und sich keinen Kopf macht. Er spielt einfach, hat ein gutes Passspiel, ein gutes Dribbling, einen guten Abschluss. Und er spielt mannschaftsdienlich. Er hat bei PSG losgelegt, als ob er dort schon seit zwei, drei Jahren spielt", sagte Lizarazu.

Auf einen Titelfavoriten in der Königsklasse wollte sich der heute 47-Jährige nicht festlegen. "Im Moment ist in der Champions League alles offen, weil es sehr viele Teams gibt, die aktuell noch nicht ihr bestes Gesicht zeigen. Manchester City tut es nicht, Real Madrid auch nicht. Bayern hat in der zweiten Halbzeit gegen Arsenal aufgedreht, kann aber noch besser spielen. Wenn es Richtung Halbfinale geht, werden wir sicher klarer sehen. Dann erkennt man die wahre Qualität einer Mannschaft", erklärte Lizarazu.