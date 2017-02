40 Mio.! Köln lehnt Mega-Offerte für Modeste ab

Anthony Modeste bleibt - zumindest vorerst - beim 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat ein unfassbares Angebot für seinen Torjäger Anthony Modeste abgelehnt. Dem "kicker" zufolge bot ein Klub aus der chinesischen Super League sage und schreibe 40 Millionen Euro für den 17-Tore-Mann.

Doch die finanzkräftigen Asiaten bissen sich am FC - zumindest vorerst - die Zähne aus. "Unsere Haltung ist klar: Wir werden unsere sportliche Zielsetzung nicht aufgrund eines Transfers gefährden - auch wenn es um viel Geld geht", zitiert das Fachmagazin Kölns Manager Jörg Schmadtke: "Das haben wir sowohl dem Klub als auch allen Beratern, die in dieser Angelegenheit aufgetaucht sind, genau so mitgeteilt. Es gibt in dem Fall aktuell keine Schmerzgrenze."

Eine logische Entscheidung aus Sicht des Tabellensiebten: Bei der Offerte ging es um einen sofortigen Wechsel des Franzosen, der derzeit zusammen mit Borussia Dortmunds Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang Platz eins der Bundesliga-Torschützenliste belegt. In China ist das Transferfenster noch bis zum 28. Februar geöffnet.

Ersatz für Modeste hätten Schmadtke und Co. trotz des millionenschweren Geldregens nicht mehr beschaffen können. Hierzulande dürfen bekanntlich seit Ende Januar keine neuen Spieler mehr verpflichtet werden.

Aktuell ist das Thema also offiziell ad acta gelegt worden. Der "kicker" spekuliert allerdings, dass es im Sommer wieder aktuell werden könnte. Zumal Modeste von dem nicht näher genannten chinesischen Interessenten offenbar auch ein äußerst lukratives Gehaltsangebot vorliegt.