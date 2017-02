Nächstes Top-Talent für den BVB?

Felipe Vizeu soll beim BVB auf dem Wunschzettel stehen

Mit der Verpflichtung von Alexander Isak hat Borussia Dortmund in der abgelaufenen Transferperiode einen echten Coup landen können. Folgt im Sommer schon der nächste Kracher-Transfer des BVB?

Wie die englische Zeitung "Sun" vermeldet, ist der Bundesliga-Dritte auf das brasilianische Nachwuchstalent Felipe Vizeu aufmerksam geworden. Neben den Borussen sollen auch noch englische und italienische Spitzenteams wie der FC Chelsea, Juventus Turin oder Lazio Rom ein Auge auf den Jugend-Nationalspieler geworfen haben.

Der 19-jährige Felipe Vizeu spielte im letzten Jahr seine erste Profisaison in der brasilianischen Série A. Für Flamengo Rio de Janeiro lief der Youngster 15 Mal in der Meisterschaft auf, erzielte dabei fünf Treffer. Der Mittelstürmer wurde außerdem einmal in der Copa Sudamericana für Flamengo eingesetzt.

Laut der englischen Gazette besitzt Felipe Vizeu, der vertraglich noch bis 2020 an den brasilianischen Traditionsklub gebunden ist, eine Ausstiegsklausel, nach der er den Verein für rund 30 Millionen Euro Ablösesumme verlassen kann.

Bei Borussia Dortmund wurden zuletzt die Rufe nach einem gelernten Mittelstürmer immer lauter. Nach dem Verkauf des Kolumbianers Adrián Ramos haben die Schwarz-Gelben mit Top-Knipser Pierre-Emerick Aubameyang derzeit nur einen Vollblutstürmer in ihren Reihen. In der Vergangenheit tauchten zwar auch die Weltmeister Mario Götze oder André Schürrle mal als "Neun" auf, dennoch sehen die BVB-Bosse auf dieser Position Handlungsbedarf.