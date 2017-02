Großkreutz disst Bayer-Fans: "Nie ausverkauft"

Kevin Großkreutz hat gegen die Fans von Bayer Leverkusen geschossen

Der Stuttgarter Kevin Großkreutz ist seit jeher nicht dafür bekannt, mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Jetzt hat der 28-Jährige gegen die Anhänger von Bayer Leverkusen ausgeteilt.

"Das Gefühl, wenn man montags in der 2. Liga gegen St. Pauli spielt – das Stadion ist mit 60.000 Fans ausverkauft und man schaut gerade ein Champions-League-Spiel, wo 30.000 ins Stadion passen (es niemals ausverkauft ist), dann weiß man – der Verein VfB Stuttgart gehört in die 1. Liga", schrieb Großkreutz in Anspielung auf das Königsklassen-Heimspiel der Leverkusener gegen Atlético Madrid bei dem einige Plätze im Stadion leer geblieben waren bei Instagram.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber kann sich Großkreutz nicht über fehlende Unterstützung beklagen. Fast 50.000 Zuschauer pilgern im Durchschnitt zu den Heimspielen der Schwaben. Auch bei seinem ehemaligen Herzensverein Borussia Dortmund durfte der Allrounder regelmäßig vor 80.000 Unterstützern kicken.

Dass der Ex-Dortmunder ausgerechnet gegen einen Werksklub wie Leverkusen schießt, ist wohl kein Zufall. Bereits in der Vergangenheit hatte sich der Ur-Borusse mehrfach kritisch zum Emporkömmling RB Leipzig geäußert.