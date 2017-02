Afrika will zusätzliche WM-Startplätze

Der afrikanische Verband fordert mehr WM-Startplätze

Afrika will in besonderem Maße von der Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 48 Teams profitieren und fordert von der FIFA fünf Startplätze mehr. Das erklärten die Präsidenten der afrikanischen Verbände FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch in Johannesburg.

"Alle Verbände unterstützen die Vergrößerung der WM", sagte Südafrikas Verbandspräsident Danny Jordaan: "Afrika hofft, dass es zehn Plätze erhalten wird." Beim aktuellen Format mit 32 Mannschaften stehen Afrika fünf Startplätze zu. Noch nie erreichte ein afrikanisches Team das Halbfinale, und die WM 2014 in Brasilien war die erste, bei der zwei Teams (Algerien und Nigeria) die K.o.-Phase erreichten.

Das FIFA-Council hatte zuletzt beschlossen, die WM-Endrunde ab 2026 von von 32 auf 48 Mannschaften aufzustocken.