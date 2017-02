Andorra feiert ersten Sieg seit 13 Jahren

Andorra hat am Mittwoch den ersten Länderspielsieg seit 2004 gefeiert. Die Andorraner schlugen in einem Zwergstaaten-Duell zwischen den Nummern 202 und 203 der Weltrangliste San Marino in einem Testmatch zuhause mit 2:0.

Seit dem bis dahin letzten Sieg, einem 1:0 gegen Mazedonien vor 13 Jahren, absolvierte Andorra 86 Spiele und verlor 80 Mal. Auch San Marino hatte auf einen Erfolg gehofft, es hat zuletzt ebenfalls 2004 gewonnen.

apa