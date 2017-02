Mallı gibt zu: "Habe viel Luft nach oben"

Selbstkritisch: Yunus Mallı ist mit seiner Leistung in Wolfsburg bislang nicht zufrieden

Yunus Mallı will den VfL Wolfsburg am Freitag im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen zum Sieg führen. Mit seiner Leistung ist der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in der Winterpause vom 1. FSV Mainz 05 zu den Niedersachsen gewechselt war, bislang noch nicht ganz zufrieden.

"Ich weiß, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, ich es besser kann und es besser machen will. Für mich ist es jetzt wichtig, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und ich versuche, meinen Teil dazu beizutragen", sagte Mallı im Interview mit "Sky Sport News HD".

Mit dem VfL steckt der Spielmacher mitten im Abstiegskampf. "Wenn man unten drin ist, ist es eine sehr schwierige Situation", sagte Mallı. Er gab trotz der prekären Lage aber zuversichtlich: "Wir wissen, dass wir mehr können und wollen das auch zeigen."

Die beste Gelegenheit dafür sieht Mallı im Kellerduell mit Werder. "Man sieht ja, wie eng es da unten ist und dass auch Vereine am Tabellenende regelmäßig punkten. Deswegen müssen wir am Freitag von Anfang an Gas geben. Unser Ziel ist es, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern", erklärte der Deutsch-Türke.