Rebbe lässt Ismaël-Zukunft offen

Olaf Rebbe (r.) wollte kurz nach dem Spiel keine Wertung abgeben

Sportchef Olaf Rebbe hat die Zukunft von Valérien Ismaël beim VfL Wolfsburg nach der unglücklichen 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Werder Bremen offengelassen.

Auf die Frage, ob der französische Coach auch in den nächsten Spielen auf der Bank sitzen werde, erklärte Rebbe: "Ich schließe gar nichts aus". Kurz nach dem Spiel wolle er keine Wertung abgeben, der Rückschlag im norddeutschen Abstiegsgipfel werde in Ruhe analysiert.

Wolfsburg tritt in den kommenden beiden Ligaspielen auswärts beim FSV Mainz 05 (4. März) und RB Leipzig (11. März) an. Gegen Werder Bremen hatten die Wölfe beste Chancen liegen gelassen, insgesamt 27 Torschüsse reichten dem VfL am Ende nicht zum Sieg.