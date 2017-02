HSV angriffslustig: "Können die Bayern packen"

Filip Kostić (r.) will auch gegen den FC Bayern München mit dem HSV jubeln

Filip Kostić erlebte mit seinem Hamburger SV sehr positive Wochen. Drei Siege und ein Unentschieden stehen dem Nordklub zu Buche. Nun muss Nun muss Kostić beim FC Bayern München (15:30 Uhr) ran und geht die Aufgabe offensiv an: "Die Erfolgserlebnisse gegen Leverkusen, Köln und Leipzig haben uns Kraft gegeben. Wir haben Charakter gezeigt und werden immer besser", sagte der 14-Millionen-Euro-Neuzugang der Rothosen der "Bild".

Nach den jüngsten Ergebnissen sei man in Hamburg "als Team gewachsen". Das neue Selbstvertrauen will Kostić nun mit in die Partie in München nehmen: "Uns erwartet eine Weltklasse-Mannschaft, die in der Champions League gegen Arsenal gezeigt hat, wozu sie fähig ist. Aber wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen – so wie gegen Leipzig – können wir auch die Bayern packen."

Dabei waren die letzten Ergebnisse gegen den Rekordmeister mehr als ernüchternd. Der letzte Sieg liegt über sechs Jahre zurück (1:0 in Hamburg, Saison 2009/10, 7. Spieltag). Zuletzt gab es vier Niederlagen in Serie. Von einem Angstgegner will der 24-Jährige allerdings nicht reden: "Überhaupt nicht. Aber so eine Statistik macht einen natürlich sauer. Ich will das unbedingt ändern."

Kostić: Bin wertvoller geworden

Am Aufwind seiner Mannschaft hat Filip Kostić durchaus seinen Anteil. Nach mäßigem Saisonstart blühte der Neuzugang unter Trainer Markus Gisdol auf und überzeugt seither mit starker Laufleistung und präzisen Flanken.

"Ich denke schon, dass ich wertvoller geworden bin. Ich suche den direkteren Weg zum Tor, bin zu einem richtigen Mannschaftsspieler geworden und denke nicht nur ans Tore schießen." Fans des HSV werden dennoch hoffen, dass Kostić beim FC Bayern München daran denkt, Tore zu erzielen.