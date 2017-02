Drei Spiele Sperre für Seferović

Haris Seferović (Mitte) sah gegen Berlin die Rote Karte

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Stürmer Haris Seferović von Eintracht Frankfurt wegen Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt.

Der Schweizer Nationalspieler hatte in der Partie bei Hertha BSC Berlin (0:2) am vergangenen Samstag Gegenspieler Niklas Stark geschlagen (78.). Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte Seferović daraufhin die Rote Karte gezeigt. Es war bereits der sechste Platzverweis für die Frankfurter in der laufenden Bundesliga-Saison.

Der 25-jährige Seferović, der nach der Saison wohl zu Benfica Lissabon wechselt, ist von seinem Klub bereits mit einer Geldstrafe in unbekannter Höhe belegt worden. "Der Betrag kommt einem karitativen Zweck zugute", sagte Eintracht-Trainer Niko Kovač am Montag.