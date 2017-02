BVB und Gladbach heiß auf Eupen-Youngster

Henry Onyekuru soll das Interesse von Mönchengladbach und Dortmund geweckt haben

Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach sind angeblich in den Poker um Henry Onyekuru eingestiegen. Das nigerianische Talent sorgte schon im vergangenen Winter-Transferfenster für Aufsehen.

Von dem aktuellen Interesse der beiden Bundesligisten berichtete die britische "Dailymail" am Montagabend. Laut des Berichts sollen auch Arsenal und Chelsea am 19-Jährigen interessiert sein, der aktuell beim belgischen Erstligisten AS Eupen unter Vertrag steht.

Im Januar sorgte Henry Onyekuru für Aufsehen im belgischen Fußball. Ein Angebot von Celtic lehnte die AS Eupen damals ab. Das Talent sollte stattdessen bei ZSKA Moskau oder in der Bundesliga spielen. Nach der Transferabsage verschwand Onyekuru für ein paar Tage, in der Hoffnung, einen Transfer nach Glasgow erzwingen zu können. Und das mit Wirkung. Angeblich soll der Nigerianer im Sommer eine Wechselerlaubnis haben: "Ja, es stimmt. Ich werde Eupen immer Sommer verlassen. Für welchen Verein ich in der nächsten Saison spielen werden, kann ich noch nicht sagen."

"In der Bundesliga aufblühen"

Eupens Geschäftsführer Christoph Henkel äußerte sich damals gegenüber "ESPN": "Ich glaube nicht, dass die schottische Liga eine Option für Henry ist." In der Bundesliga könne der Nachwuchskicker hingegen "aufblühen", so Henkel.

Da kommt das vermeintliche Interesse der beiden Klubs vom Rhein wie gelegen. Mit seinen 19 Jahren würde der Mittelfeldspieler perfekt ins Muster des BVB passen. Auch in Gladbach würde der Goalgetter wohl eine Verstärkung sein.

Der Nigerianer schoss Eupen in der vergangenen Saison in die erste belgische Liga. Und auch dort überzeugte er weiter: in 26 Spielen erzielte er zwölf Tore. Sein Vertrag in Belgien läuft noch bis 2020.