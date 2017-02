Lotte vs. BVB abgesagt - Nachholtermin fix?

BVB in der Warteschleife: In Lotte kann nicht gespielt werden

Der Wettergott hat einer möglichen weiteren Pokalsensation der Sportfreunde Lotte auch gegen Vizemeister Borussia Dortmund zumindest vorläufig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgrund heftigen Schneefalls entschied Schiedsrichter Dr. Felix Brych am Dienstagabend rund 40 Minuten vor dem angesetzten Anpfiff (20:45 Uhr), das DFB-Pokalviertelfinale im Stadion des Drittligisten abzusagen.

Die Verantwortlichen sahen eine regelgerechte Austragung und die Sicherheit aller Anwesenden nicht gewährleistet. "Ich konnte die Gesundheit der Spieler nicht garantieren. Der Platz ist durchgeweicht, die Spieler hatten keinen sicheren Stand. Der Schneeschauer eine Stunde vor dem Spiel war heftig. Nach zehn bis 15 Minuten wäre der Platz umgepflügt gewesen. Beide Vereine haben meine Entscheidung voll mitgetragen", sagte Brych.

Absage! Das Viertelfinale #SFLBVB fällt wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Lotte aus! #DFBPokal — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) 28. Februar 2017

Über einen Nachholtermin soll bereits am Mittwoch entschieden werden. Unter Vorbehalt wurde bereits über den 14. März gesprochen - allerdings ist Lotte nach aktuellem Stand am 12. und am 15. März im Einsatz. Diese Partien müssten verlegt werden.

Die Auslosung für die Halbfinals (25./26. April) wird in jedem Fall am Mittwoch nach den weiteren Viertelfinalspielen mit einem Los "Lotte-Dortmund" durchgeführt, teilte der DFB mit.

"Unter dem Strich ist es die beste Entscheidung"

"Es ist für alle bitter, dass es kurzfristig passiert", sagte Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer, der allerdings Verständnis aufbrachte: "Wir hätten uns auch warm machen können, dann hätten alle gesehen, dass es unbespielbar ist. Wir konnten bei der Begehung mit normalen Schuhen kaum laufen."

Sportdirektor Michael Zorc und Kapitän @Schmelle29 erklären und bewerten die Entscheidung von Schiedsrichter Dr. Felix Brych. #sflbvb pic.twitter.com/rGa5zJvlbB — Borussia Dortmund (@BVB) 28. Februar 2017

BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärte: "Es kann ja keiner wollen, dass die Spieler ineinander rutschen." Lotte-Trainer Ismail Atalan sagte in der "ARD": "Die Leute zahlen dafür, 90 Minuten oder mehr zu sehen. Aber nach 20 Minuten hätten sie gepfiffen. Sie sind sauer, das verstehe ich. Aber unter dem Strich ist es die beste Entscheidung."

Ein wenig um seine Contenance rang BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Wir müssen vielleicht überlegen, in ein anderes Stadion zu gehen. Das kann in zwei Wochen genauso in die Hose gehen", sagte Watzke, ohne zu hart mit den Gastgebern ins Gericht zu gehen, die "nichts für den Rasen können".

Lotte hatte zuvor eine Verlegung des Krachers in eine größere Arena mit Rasenheizung abgelehnt - das Frimo-Stadion fasst lediglich 10.059 Zuschauer.

BVB-Mannschaftsbus bleibt vor der Partie im Schlamm stecken

Der Platz war aufgrund von Regen und Schnee der letzten Tage ohnehin beeinträchtigt gewesen, ehe rund eine Stunde vor dem anvisierten Anpfiff starker Schneefall einsetzte. Die Linien des sichtlich holprigen Rasens wurden zunächst rot eingefärbt, dann wurden die Bemühungen eingestellt.

Erst um 20:13 Uhr, rund zehn Minuten nach der offiziellen Absage durch den Deutschen Fußball-Bund, wurden auch die Zuschauer über die Absage über die Leinwand und den Stadionsprecher informiert.

Das Spiel stand aus Dortmunder Sicht unter keinen guten Vorzeichen: Der Mannschaftsbus des Bundesliga-Vizemeisters war bei der Zufahrt in der Nähe des Stadions in einem Feld steckengeblieben. Mit Hilfe eines Traktors konnte das lange Vehikel aus dem Schlamm gezogen werden.