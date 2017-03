Medien: Nachholtermin für Lotte-BVB am 14. März

Aubameyang und Co. müssen am 14. März im DFB-Pokal ran

Das am Dienstagabend abgesagte DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund wird nach übereinstimmenden Medienberichten am 14. März nachgeholt.

Der Deutsche Fußball-Bund wird den neuen Spieltermin am Nachmittag bekannt geben. Mit Blick auf den Rahmenterminkalender ist diese Lösung auch die einzig mögliche in nächster Zeit, da der BVB in der kommenden Woche gegen Benfica Lissabon das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League absolviert. Dies hat Vorrang gegenüber zwei Ligaspielen von Lotte am 12. und 15. März, die für den Nachholtermin verlegt werden müssen.

Angeblich wird der DFB Lotte zudem nahelegen, in ein Ausweichstadion umzuziehen. Die Verantwortlichen des Vereins haben Beratungen aufgenommen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte den Gang in ein Ausweichstadion angeregt. Optionen wären beispielsweise Bielefeld oder Osnabrück.

Schiedsrichter Felix Brych hatte den tiefen, matschigen Platz im Lotter Frimo-Stadion am Dienstag 45 Minuten vor dem geplanten Anpfiff für unbespielbar erklärt.