Lazio buhlt intensiv um Horn

Hat Lazio Timo Horn auf dem Zettel?

Timo Horn hat sich im November einen Meniskusschaden zugezogen und fehlt dem 1. FC Köln seither. Trotz seiner langen Verletzungspause steht der Torwart bei einem Serie-A-Klub aber hoch im Kurs.

Wie das italienische Portal "Calciomercato" berichtet, hat Lazio Rom den Rio-Helden als potenziellen Neuzugang ins Auge gefasst. Demnach könnte Horn den 34-jährigen Routinier Federico Marchetti im Tor der Biancocelesti ablösen. Die bisherige Nummer eins ist nach durchwachsenen Leistungen bei den römischen Verantwortlichen zuletzt in Ungnade gefallen sein.

Horns Arbeitspapier in der Domstadt ist allerdings noch bis 2019 datiert. Im Falle eines Wechsels wäre also eine stattliche Ablöse fällig. In italienischen Medien wird über eine Summe zwischen zwölf und 15 Millionen Euro spekuliert.

Horn zurück im Training

Kürzlich war der Effzeh-Star nach überstandener Verletzung wieder ins Torwarttraining eingestiegen. Sein Coach Peter Stöger warnte aber unlängst vor einem verfrühten Comeback: "Natürlich will ein Spieler dann auch so schnell wie möglich wieder im Wettkampf ran, aber es wäre ja Unsinn, ein Risiko einzugehen. Da warten wir lieber eine Woche länger."

Bis zu seiner verletzungsbedingten Auszeit stand Horn in neun Bundesligaspielen (sieben Gegentreffer) im Kasten der Geißböcke. Wann der 23-Jährige zurückkehrt, ist weiterhin offen.