RB reist ohne Burke nach Augsburg

Der Leipziger Oliver Burke wird gegen Augsburg fehlen

RB Leipzig muss beim Auswärtsspiel am Freitag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg auf Angreifer Oliver Burke verzichten. Der 19 Jahre alte Schotte leidet weiterhin an muskulären Problemen.

RH zum Personal: "@OliverBurke55 wird am Wochenende nicht dabei sein. Sein Muskel macht nicht so mit, wie er und wir das wollen." #FCARBL — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 1. März 2017

"Das Spiel kommt noch ein bisschen zu früh", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz des Aufsteigers in Leipzig. Burke fehlte auch schon zuletzt beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Köln.

Ansonsten stehen dem Coach des Aufsteigers und Tabellenzweiten die Langzeitverletzten Yussuf Poulsen und Lukas Klostermann gegen den Tabellen-13. nicht zur Verfügung.

"Große Herausforderung", in Augsburg zu bestehen

Cheftrainer Ralph Hasenhüttl sieht beim Gegner eine "deutliche Weiterentwicklung im spielerischen Bereich". Sein Gegenüber beim FCA, Manuel Baum, kennt er laut eigenem Bekunden noch sehr gut aus Unterhachinger Zeiten.

Deshalb erwartet der Österreicher einen anderen Gegner als im Hinspiel, bei dem Dirk Schuster noch Trainer war. "Der FCA steht nun taktisch anders da und wir mit Sicherheit noch schwerer für uns zu bespielen sein", vermutete der 49-Jährige.

In der Bundesliga gebe es aber ohnehin keine leichten Gegner, betonte Hasenhüttl und schloss: "In Augsburg zu bestehen, wird wie jede Aufgabe eine große Herausforderung." Sein Team sieht er jedoch gewappnet, gerade, weil es immer flexibler wird: "Es zeichnet uns aus, dass wir mittlerweile in verschiedenen taktischen Varianten auftreten können."

Wie genau die Strategie des Aufsteigers in Augsburg aussehen wird, verriet der österreichische Trainer jedoch nicht, trotzdem dürfte klar sein, dass die Roten Bullen dem Auswärtssieg in Gladbach einen weiteren folgen lassen wollen, um Rang zwei zu festigen.