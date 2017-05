BVB in der Kritik: "Brechreiz" wegen Isak-Einsatz

Alexander Isak musste beim BVB im A-Jugendteam ran

Borussia Dortmund hat mit der Abstellung von drei Jung-Stars aus dem Profi-Team an die eigene U19 für Entrüstung bei Gegner Rot-Weiß Oberhausen gesorgt.

Der BVB hatte Alexander Isak, Felix Passlack und Dženis Burnić für die Partie in der Junioren-Bundesliga gegen die Oberhausener am Sonntag ins A-Jugend-Team beordert.

RWO-Manager Jörn Nowak teilte daraufhin heftig gegen die Borussia aus. "Als ich von der Aufstellung erfuhr, habe ich einen leichten Brechreiz bekommen. Ich denke nicht, dass es der BVB nötig hat, einem Spieler wie Alexander Isak Spielpraxis in der U19 zu geben", echauffierte sich Nowak laut "Reviersport".

Erfolg brachten den Dortmundern die überraschenden Verstärkungen nicht, obwohl Isak, Passlack und Burnić über die volle Distanz zum Einsatz kamen. Oberhausen entschied die Partie bei den Schwarzgelben mit 1:0 für sich. Laut Trainer Mike Tullberg auch, weil beim Gegner die namhaften Youngster eingesetzt wurden.

"Das war das Beste, was uns passieren konnte. Diese Sache hat uns zusätzlich motiviert. Meine Jungs müssen teilweise eigenes Geld mitbringen, um in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen. Ich habe ihnen gesagt, dass sie es den Spielern zeigen können, die schon dort sind, wo meine Spieler hinwollen. Das haben sie eindrucksvoll bewiesen", so der Coach.

Den Siegtreffer für RWO erzielte ausgerechnet der Ex-Dortmunder Tarik Kurt. Besonders bitter aus Sicht des BVB: Durch die Niederlage ging die Tabellenführung in der West-Staffel der Bundesliga an Erzrivale Schalke 04.