Holt Gladbach Skandal-Talent Onyekuru?

Henry Onyekurus Vertrag bei der AS Eupen läuft noch bis 2020

Im Poker um Eupens Shootingstar Henry Onyekuru soll Borussia Mönchengladbach angeblich die Nase vorn haben und damit namhafte Konkurrenten wie Everton, Southampton oder Celtic hinter sich lassen.

Das schreibt zumindest das nigerianische Portal "owngoalnigeria.com". Dem Bericht zufolge soll sich der 19-jährige Goalgetter vor kurzem mit Verantwortlichen aus Everton getroffen haben. Dennoch sei Gladbach Favorit auf die Verpflichtung. Der Grund: Die Freundin des Youngsters lebt in Deutschland.

Dass Onyekuru der belgischen Liga trotz eines Vertrags bis 2020 den Rücken kehren will, ist nichts Neues: "Ja, es stimmt. Ich werde Eupen immer Sommer verlassen. Für welchen Verein ich in der nächsten Saison spielen werde, kann ich noch nicht sagen", erklärte der Nigerianer kürzlich.

Noch im Januar hat die AS Eupen angeblich ein Angebot von Celtic angelehnt. Das Talent sollte stattdessen bei ZSKA Moskau spielen. Doch damit war Onyekuru wohl gar nicht einverstanden und tauchte erst einmal für ein paar Tage ab. Einen Wechsel nach Glasgow konnte er damit aber nicht erzwingen. Angeblich hat der 19-Jährige jetzt eine Wechselerlaubnis.

Onyekuru wechselte 2015 aus dem Senegal zur AS Eupen. Für die Belgier bestritt er 56 Partien, erzielte 25 Tore und gab elf Vorlagen. Auch wegen seiner 19 Treffer und neun Assists in der aktuellen Saison spielte sich der Linksaußen in den Fokus verschiedener Klubs.