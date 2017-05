Rafinha bestätigt: "Habe Angebote aus England"

Rafinha (l.) liebäugelt mit einem Wechsel in der Premier League

Rechtsverteidiger Rafinha von Bayern München hat mit seinem Klub vergangene Woche seine fünfte Meisterschaft gefeiert. Ist es gleichzeitig seine letzte? Der 31-Jährige bestätigte Angebote aus der Premier League.

Angesprochen auf das Interesse einiger englischer Klubs stellte Rafinha im Interview mit dem Portal "FourFourTwo" heraus: "Ich spreche nicht gerne über Angebote, dafür habe ich meine Berater. Aber es ist wahr, es gibt diese Offerten. Es liegen Angebote einiger Premier-League-Klubs vor." Verlässt nach Philipp Lahm nach der Meister-Saison gleich der zweite nominelle Rechtsverteidiger den Rekordmeister?

Um welche Vereine es sich konkret handelt, wollte der Brasilianer nicht preisgeben: "Ich möchte das lieber nicht sagen, denn das ist vertraulich." Gleichzeitig scheint er jedoch mit einem Wechsel zu kokettieren: "Es freut mich zu wissen, dass auch andere Klubs Interesse an meiner Arbeit haben."

Durch ein Engagement auf der britischen Insel könne er außerdem "eine neue Sprache lernen" und neue Erfahrungen sammeln. Auch das diesjährige frühe Aus in der Königsklasse scheint am Gewinner von 2013 noch zu nagen: "Natürlich ist jeder Spieler von der Champions League fasziniert." Letztlich ist sich Rafinha sicher: "Die Premier League ist die beste Liga der Welt."

Lahm? "Der beste Außenverteidiger der Geschichte"

Nichtsdestotrotz sei Rafinha beim FC Bayern München, "einem der größten Klubs Europas", sehr glücklich: "Dass ich mit einem Wechsel in Verbindung gebracht werde, wundert mich, da ich noch ein Jahr Vertrag habe. Ich habe für Bayern sechs Jahre lang gespielt und bin schon seit zwölf Jahren in Deutschland."

FÜNF🏆🏆🏆🏆🏆 FIVE🏆🏆🏆🏆🏆 CINCO🏆🏆🏆🏆🏆 OBRIGADO MEU DEUS...!!! 🙏🇩🇪🏆⚽️ A post shared by RAFINHA (@r_13official) on Apr 29, 2017 at 9:30pm PDT

Außerdem würde er gerne weitere Spiele für die Bayern sammeln, nun da Philipp Lahm seine Schuhe an den Nagel hängt: "Ich bin traurig, dass Philipp aufhört. Ich war froh, sein direkter Ersatz zu sein, weil er meiner Meinung nach der beste Außenverteidiger in der Fußball-Geschichte war. Da er aufhört, würde ich gerne mehr Spiele von Beginn an bestreiten." In dieser Saison waren es nur neun Partien.

Mit Sebastian Rudy von 1899 Hoffenheim haben die Bayern jedoch schon früh einen potenziellen Nachfolger auf der Rechtsverteidiger-Position verpflichtet.

Wohl wissend betonte Rafinha: "Man weiß nie, was in der Zukunft eines Fußballers geschieht. Erst recht, wenn man für einen so großen Klub spielt. Ich weiß wirklich nicht, was im kommenden Transfer-Fenster passieren wird." Für die Bayern wäre es dabei wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, für den Brasilianer eine Ablösesumme zu generieren. Und gleichzeitig die Chance, Rafinhas Traum vom englischen Fußball zu erfüllen.