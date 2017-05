Burgstaller: Für Schalke "viel mehr möglich"

Guido Burgstaller fühlt sich wohl auf Schalke

Seit der Winterpause spielt Guido Burgstaller für den FC Schalke 04. Der Österreicher hat sich in Windeseile zum Publikumsliebling entwickelt.

Acht Tore in 16 Bundesliga-Einsätzen können sich durchaus sehen lassen, dennoch krebsen die Königsblauen im Niemandsland der Liga herum. Dort sieht Burgstaller die Mannschaft deplatziert. "Schalke gehört ins obere Tabellendrittel! Vom Umfeld, von den Möglichkeiten, von den Spielern. Wenn wir die Qualität, die in uns steckt, täglich abrufen, müsste viel mehr möglich sein", sagte der ÖFB-Stürmer der "Sport Bild".

Die fehlende Konstanz des Teams sei der Grund für das enttäuschende Abschneiden. Theoretisch wäre die Europa-League-Qualifikation mit zwei Siegen gegen den Hamburger SV und den FC Ingolstadt noch möglich, die jüngste Darbietung in Freiburg (0:2) stimmte alle Beteiligten jedoch nachdenklich.

"Habe mich sofort wohlgefühlt"

Nichtsdestotrotz fühlt sich Burgstaller auf Schalke wohl. An den ersten Kontakt mit Coach Markus Weinzierl erinnert sich der 28-Jährige genau, weil er lange auf dessen Anruf wartete: "Wir hatten ein gutes Gespräch, er hat mich überzeugt, ich habe mich sofort wohlgefühlt".

Zuletzt hatte Burgstaller erklärt, seine Karriere am liebsten bei einem Traditionsverein beenden zu wollen. Das scheint auf Schalke durchaus eine Option für ihn zu sein.

"Wenn ich es so weit vorausplanen könnte, würde ich das sofort unterschreiben. Es gefällt mir hier sehr gut, es ist ein überragender Verein mit einem tollen Stadion, unglaublichen Fans. Aber es ist noch ein bisschen hin, bis es so weit ist. So alt bin ich nun auch wieder nicht", sagte er lachend.