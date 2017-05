Ibišević: "Hat auch mit Mentalität zu tun"

Der Vertrag von Vedad Ibišević läuft bis 2019

Déjà-vu für Hertha BSC: Nach einer starken Hinrunde folgt, wie im vergangenen Jahr, eine schwache zweite Saisonhälfte. Der Hauptstadtklub droht die direkte Europa-League-Qualifikation auf der Zielgeraden zu verpassen. Kapitän Vedad Ibišević will seinem Klub dennoch treu bleiben.

"Ich bin hier noch lange nicht fertig", sagte Ibišević im Interview mit dem "kicker". Schließlich sei er der Kapitän und habe seinen Vertrag erst im November bis 2019 verlängert.

Hertha hat sechs der letzten acht Partien verloren. Am 16. Spieltag stand die alte Dame noch auf dem dritten Platz, jetzt droht mit Rang sechs und nur einem Punkt Vorsprung auf die Verfolger sogar der Verpassen der Europa League.

"Das ist eine Sache für sich, das hat auch mit Mentalität zu tun. Es hat sich festgesetzt in einigen Köpfen", versuchte Ibišević Gründe für den Leistungsabfall seiner Mannschaft zu finden. Außerdem seien die Effizienz und die Stabilität im Spiel der Truppe von Pál Dárdai verloren gegangen.

"Wir haben in der Hinrunde jeden Gegner an die Grenze gezwungen, jedem wehgetan. Und nach vorne haben wir aus wenig meistens sehr viel gemacht", so der 32-jährige Routinier.

#win #herthabsc #funtimes #keepfighting A post shared by Vedad Ibisevic (@vedad.ibisevic) on Apr 23, 2017 at 12:43pm PDT

Weiser gibt "andere Dimension"

Dass gerade im Angriff nicht mehr viel zusammenläuft, hat auch mit dem Verletzungspech der Berliner zu tun: "Uns fehlen derzeit zum Teil sechs, sieben Stammspieler. Mitch Weiser war fast ein halbes Jahr weg, er hat uns extrem gefehlt. Er ist ein dynamischer Spieler, der uns nach vorne eine andere Dimension gibt", erklärte der Stürmer.

Sollte Hertha am Ende "nur" Platz acht erreichen, wäre das in den Augen von Ibišević "kein Scheitern". "Wenn wir die Europa League nicht erreichen, wäre es nicht das Ende der Welt", sagte der Bosnier bescheiden.