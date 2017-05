Rostock lässt Andrist und Stevanović ziehen

Stevanović (l.) und Andrist kehren Rostock den Rücken

Stephan Andrist und Aleksandar Stevanović verlassen Hansa Rostock am Ende der Saison. Wie der Verein mitteilte, werden die auslaufenden Verträge des Mittelfeld-Duos nicht verlängert.

Der Schweizer Andrist war im Sommer 2015 zum Ex-Bundesligisten gewechselt und lief in 73 Pflichtspielen (24 Tore) für die Hansa-Kogge auf.

"Stephan hat unser Offensivspiel aufgrund seiner Schnelligkeit belebt und uns mit seinen Toren nicht nur in dieser Saison sehr weitergeholfen. Ihm gebührt großer Dank für den frühzeitigen Klassenerhalt", so Vorstandsmitglied René Schneider.

Auch Andrist äußerte sich versöhnlich: "Ich möchte mich für die zwei Jahre, die ich hier sein durfte, bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, für die Kogge zu spielen. Danke an die Fans für ihren großartigen Support und an meine Teamkollegen. Ich werde die Zeit hier in Rostock immer in guter Erinnerung behalten".



Nach drei Jahren in Rostock wird auch der frühere Bremer Aleksandar Stevanović den Klub verlassen. Der 25-Jährige absolvierte insgesamt 35 Pflichtspiele (vier Tore) für Hansa.