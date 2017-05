Macht Wagner den Abflug auf die Insel?

Hoffenheims Sandro Wagner ist in England heiß begehrt

Hoffenheims Sandro Wagner erzielte nach einem starken ersten Saison-Halbjahr in der Rückrunde nur noch ein mageres Törchen. Dennoch sollen zwei Teams aus der englischen Premier League Interesse am selbsternannten "besten deutschen Stürmer" haben.

Nach "Bild"-Informationen beschäftigen sich sowohl West Ham United als auch Swansea City intensiv mit einer Verpflichtung des 1,94-Meter-Mannes. Mit seiner harten, aber zumeist fairen Spielweise würde Wagner gut nach England passen.

Der Angreifer selbst vermied angesprochen auf die Gerüchte gegenüber der "Bild" ein klares Dementi: "Das Thema nervt langsam. Ich habe schon alles dazu gesagt."

Fraglich ist jedoch, ob Wagner eine Champions-League-Spielzeit mit der TSG, die am letzten Bundesligaspieltag sogar noch den direkte Qualifikationsplatz drei erreichen kann, gegen ein Engagement in den Niederungen des englischen Oberhauses eintauschen will.

Offerte aus China abgelehnt

West Ham belegt einen Spieltag vor Saisonende nur Rang zwölf. Swansea rettete sich als 17. sogar nur knapp vor dem Abstieg.

Rein ums Geld scheint es dem 29-Jährigen bei seiner Zukunftsplanung zudem nicht zu gehen. Im Winter lehnte Wagner eine Offerte aus China ab. Der Erstligist Tianjin Quanjian wollte 25 Millionen Euro Ablösesumme an Hoffenheim zahlen - und lockte Wagner mit einem Jahresgehalt von satten zehn Millionen Euro.