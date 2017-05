Hasenhüttl: Bayern-Spiel "Highlight der Saison"

Ralph Hasenhüttl kündigt Rotation an

Vor der Partie am Samstag gegen Eintracht Frankfurt spielt Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl mit dem Gedanken, Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben.

"Ich weiß noch nicht, wie viel ich wechseln werde. Ich habe die eine oder andere Option im Hinterkopf", sagte der Österreicher, der zugleich betonte, "das Spiel mit einer Topformation bestreiten" und sich "mit einem Sieg verabschieden" zu wollen.

Dabei muss der Vizemeister auf jeden Fall auf Abwehrchef Willi Orban verzichten. Der 24-Jährige laboriert weiter an Sprunggelenksproblemen. Auch Lukas Klostermann wird nicht zur Verfügung stehen. Der Rekonvaleszent nimmt nach seinem Kreuzbandriss zwar wieder am Mannschaftstraining teil, ein Einsatz gegen Frankfurt wäre allerdings zu früh.

Nach dem spektakulären 4:5 gegen Meister Bayern München sei ein leichter Spannungsabfall zu spüren gewesen, gab Hasenhüttl zu. Dennoch hofft der 49-Jährige, dass sein Team in Frankfurt eine ähnlich gute Leistung abliefere wie gegen die Bayern in den ersten 75 Minuten.

"Im Nachhinein glaube ich, dass wir für uns persönlich einen Riesenschritt gemacht haben", sagte der Coach über den Schlagabtausch mit dem FCB: "Wir haben ein Spiel gemacht, das man uns so nicht zugetraut hat. Und ich glaube: Wenn wir noch unbedingt Punkte gebraucht hätten, hätten wir das Spiel nicht verloren. Das war vielleicht das Highlight der Saison - auch wenn wir nichts mitgenommen haben."

Unterdessen bezeichnete Hasenhüttl die Entwicklung von Mittelfeldspieler Diego Demme, der am Mittwoch erstmals von Bundestrainer Joachim Löw in die Nationalmannschaft berufen worden war, als "Märchen". "Er war dieses Jahr mit eine der größten Konstanten bei uns im Team", schwärmte der Coach. Demme spielte bereits in der 3. Liga für die Leipziger.