FIFA: Videobeweis mit Hawk-Eye-Technologie

Die Hawk-Eye-Technologie wird auch beim Confed Cup getestet

Die FIFA wird die nächste Testphase des Videobeweises mit der Hawk-Eye-Technologie absolvieren.

Wie der Verband am Freitag mitteilte, werde das "Falkenauge" sowohl bei der U20-WM in Südkorea (20. Mai bis 11. Juni) als auch beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) eingesetzt.

"Die FIFA ist davon überzeugt, dass diese Wahl und die entsprechende Technologie richtig sind, um eine wichtige Neuerung wie die Einführung des Videobeweises erfolgreich herbeizuführen", sagte der stellvertretende Generalsekretär Zvonimir Boban.