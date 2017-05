Aufräumarbeiten auf Schalke: Acht sollen gehen

Christian Heidel (l.) und Markus Weinzierl planen die nächste Saison

Der FC Schalke 04 hat eine mehr als enttäuschende Saison gespielt. Ohne die Qualifikation für das internationale Geschäft müssen Manager Christian Heidel und Trainer Markus Weinzierl auf Schalke aussortieren. Gleich mehrere Akteure sollen den Verein verlassen.

"Der Kader ist gut, aber zu groß", wird Heidel in der "Bild" zitiert. Der Ex-Mainzer kündigte "keinen großen Umbruch" an. Wir werden nur an einigen Stellschrauben drehen." Der kleine Umbruch bedeutet allerdings offenbar, dass gleich acht Spieler den Klub verlassen müssen.

Markus Weinzierl habe deshalb "bereits mit einer Reihe von Spielern gesprochen, dass es für sie schwierig werden könnte", so Heidel weiter. Das gilt allen voran für Yevhen Konoplyanka und Franco Di Santo. Beide standen in den letzten Spielen nicht einmal mehr im Kader.

Sollte Mittelfeld-Stratege Leon Goretzka, der mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, weiterhin für Königsblau auflaufen, soll U21-Nationalspieler Max Meyer den Verein verlassen. Meyer spiele für Weinzierl nicht konstant genug, so das Boulevard-Blatt. Sein Vertrag läuft im Sommer 2018 aus. Mit einem Transfer im Sommer könnten neue Millionen in die Kassen gespült werden.

Auch Choupo-Moting auf der Streichliste

Darüber hinaus sollen auch bei Benjamin Stambouli die Zeichen auf Abschied stehen. Der 26-Jährige konnte die Erwartungen im Ruhrgebiet nach seinem Wechsel von Paris Saint-Germain nicht erfüllen. Ohne Chancen in der nächsten Saison stehen auch die verliehenen Sidney Sam (Darmstadt 98) und Fabian Reese (Karlsruher SC).

Nach dem langen Ausfall in der Rückrunde von Atsuto Uchida scheint auch für den Japaner kein Platz mehr beim Tabellenzehnten zu sein. Dem 29-Jährigen wird kein Comeback zugetraut. Nach "Sport Bild"-Informationen steht mit Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting der achte Spieler auf der Streichliste. Drei Treffer in 23 Saisonspielen sind den S04-Verantwortlichen zu wenig.

Heidel-Kritik schwebt über allem

Bei all der Personalplanung für die kommende Saison schwingt bei den Königsblauen immer noch die Kritik von Manager Heidel an Trainer Weinzierl mit. "Die Entwicklung hat überall stattgefunden. Nur nicht auf dem Spielfeld", so Heidel zuletzt und forderte "ein klares Konzept auf dem Platz".

Weinzierl habe aus der Mannschaft, die vor Saisonbeginn mit zahlreichen Spielern verstärkt wurde, zu wenig herausgeholt. Nach Informationen des Sportmagazins hat der Trainer intern bereits eine neue Wunschliste für Sommer-Neuzugänge vorgelegt. Ob die Transfers bewilligt werden, steht indes auf einem anderen Blatt.