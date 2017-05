Frankfurt liebäugelt mit Zieler-Verpflichtung

Ron-Robert Zieler ist ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Pokalfinalist Eintracht Frankfurt ist angesichts des drohenden Abgangs von Keeper Lukáš Hrádecký auf der Suche nach einem neuen Torwart. Ex-Nationalspieler Ron-Robert Zieler soll in den Fokus der Hessen gerückt sein.

Laut "kicker" ist der 28-Jährige von Leicester City neben Lauterns U21-Schlussmann Julian Pollersbeck ein Thema bei der Eintracht. Beim englischen Meister von 2016 spielt Zieler nur eine Nebenrolle. Gerade einmal 13 Pflichtspiele absolvierte der sechsfache DFB-Keeper seit seinem Wechsel im letzten Sommer von Hannover 96 zu den Foxes. Der Bonus Europapokal, der den 1,88 Meter großen Torhüter mit auf die Insel lockte, fällt für den Tabellenzwölften der Premier League in der kommenden Spielzeit weg.

Diesen könnte jedoch auch die Eintracht Zieler nicht bieten. Durch die 1:2-Niederlage im Endspiel des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund verpasste der Bundesligaelfte das internationale Geschäft.

Vertrag bis 2020

Klar ist auch, dass der gebürtige Kölner in der Bankenmetropole deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen müsste. In Leicester verdient Zieler angeblich fürstliche vier Millionen Euro pro Jahr. Auch eine Ablösesumme dürften die Engländer für ihre Nummer zwei hinter Kasper Schmeichel noch einstreichen wollen. Zielers Vertrag in Leicester läuft noch bis 2020.

Dass Stammtorwart Hrádecký die Frankfurter verlässt, gilt dem Bericht des "kicker" zufolge als sicher. Der Finne ist nur noch bis Sommer 2018 an die Eintracht gebunden und wird seinen Vertrag nicht verlängern. Will der Klub noch eine Ablösesumme für den 27-Jährigen einstreichen, muss er ihn in der kommenden Transferperiode verkaufen.