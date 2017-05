Enttäuschter Didavi fordert Wolfsburger Neuanfang

Daniel Didavi fordert beim VfL einen Neuanfang

Mittelfeldspieler Daniel Didavi hat die Klubführung des VfL Wolfsburg nach dem Last-Minute-Klassenerhalt mit überraschend forschen Worten zu einer Neuausrichtung aufgefordert.

"Hier im Verein wird sich einiges ändern müssen, das wissen die Verantwortlichen auch", sagte Didavi nach dem 1:0 (0:0) im Rückspiel des Relegations-Derbys bei Eintracht Braunschweig: "Es wurden viele Fehler gemacht. Wir haben letzte Saison einfach zu viele Spieler gehabt, die unzufrieden waren."

Didavi wünscht sich für die kommende Saison einen Umbruch im Kader. "Ich denke, wir haben auch viele Spieler, die vielleicht einmal was Neues brauchen, die schon lange hier sind", sagte der Offensiv-Akteur, der im Sommer 2016 vom VfB Stuttgart kam: "Und wir brauchen einfach Spieler, die den Willen haben, etwas zu erreichen. Die Möglichkeiten sind in Wolfsburg riesig und das muss man endlich ausschöpfen."

HSV-Gerüchte "völliger Schwachsinn"

Auch der mächtige VW-Konzernvorstand und Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz kündigte Konsequenzen nach der schwachen Saison an. "Natürlich kann es so nicht weitergehen. Oder glauben Sie, ich will jedes Jahr Relegation spielen", sagte er: "Wir müssen analysieren, was in dieser Saison passiert ist. Wir können ja nicht zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben."

Didavi sei nach Wolfsburg "gekommen, weil ich Erfolg haben wollte und das ist immer noch so. Ich will oben spielen, ich will nicht wieder um den Abstieg spielen", sagte er: "Ich denke der Verein will das auch. Und wenn das so ist, sehe ich keinen Grund, den Verein zu wechseln."

Dass er mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht wird, bezeichnete Didavi als "völligen Schwachsinn". Er sei "jetzt ein Jahr hier, ich habe für fünf Jahre unterschrieben. Ich verstehe nicht, warum so geredet wird, als wäre es wahrscheinlich, dass ich wechseln würde", sagte er: "Ich denke, dass mit jedem Gespräche geführt werden, es wird jedem gesagt, wie es weitergehen soll. Ich habe hier einen langfristigen Vertrag."