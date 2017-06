Nach BVB-Aus: Zieht es Tuchel auf die Insel?

Thomas Tuchel soll das Interesse vom FC Southampton geweckt haben

Am Dienstag wurde Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund vorzeitig entlassen. Nun kursieren bereits erste Spekulationen über seine sportliche Zukunft. Der 43-Jährige steht offenbar in der Premier League hoch im Kurs.

Nach Angaben des britischen Boulevardblattes "The Sun" hat vor allem der FC Southampton ein Auge auf den Ex-BVB-Trainer geworfen. Bei den Saints sei Tuchel der Wunschkandidat für die kommende Spielzeit.

Brisant ist dabei vor allem, dass beim Klub aus dem Süden Englands bisher noch der Franzose Claude Puel das Heft in der Hand hält. Puel kam im vergangenen Sommer zum FC Southampton und erreichte in dieser Saison Platz acht in der Premier League.

Saints-Manager Les Reed will sich nach Angaben des Blattes in den nächsten Wochen eingehend mit der sportlichen Zukunft des Vereins und des Teammanagers beschäftigen. Ob Thomas Tuchel allerdings überhaupt für den Erstligisten verfügbar sein wird, steht auf einem anderen Blatt.

Kurz nach der Trennung von Borussia Dortmund, wo Tuchel zwei Spielzeiten lang aktiv war und zuletzt den DFB-Pokal gewann, wird der Trainer überwiegend mit einem Engagement bei Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Laut "kicker"-Informationen scheint die Geschäftsführung des Bundesligisten wegen Schwächen im zwischenmenschlichen Bereich allerdings von einer Anstellung absehen.