Giroud trifft bei Frankreich-Sieg dreifach

Olivier Giroud schoss sich zum Mann des Tages

Olivier Giroud hat die bestens aufgelegte französische Nationalmannschaft zum Sieg im Testspiel gegen Paraguay geführt. Dank dreier Tore des Stürmers vom FC Arsenal besiegte der EM-Zweite die Südamerikaner am Freitag in Rennes überzeugend mit 5:0 (2:0). Am 9. Juni müssen die Franzosen zum WM-Qualifikationsspiel in Schweden antreten.

Nach Giroud (6./15./69.) trafen für die Équipe Tricolore, bei der Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zur Halbzeit ausgewechselt wurde, noch Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur/76.) und Antoine Griezmann (Atlético Madrid/77.).

Frankreich führt die Europa-Qualifikationsgruppe A nach fünf Spielen mit 13 Punkten vor Schweden (10) und Bulgarien (9) an. Nur Vierter sind die Niederlande (7).