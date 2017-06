Lacazette: BVB? "Ein großartiger Verein"

Alexandre Lacazette hat sich positiv über den BVB geäußert

Noch ist nicht sicher, wo Top-Stürmer Alexandre Lacazette in der kommenden Saison spielen wird. Optionen gibt es mehr als genug. Dass er sich einen Wechsel zu Borussia Dortmund vorstellen kann, ließ der Franzose nun in einem Interview durchblicken.

In einem "Eurosport"-Fan-Gespräch stellte sich Lacazette via Facebook den Dutzenden Fragen der Anhänger. Auf die Frage, ob die Möglichkeit zu einem Wechsel zu Borussia Dortmund besteht, antwortete der 26-Jährige: "Das könnte sehr interessant sein. Dortmund ist ein großartiger Verein."

Auch die Premier League sei "eine interessante Option", sagte Lacazette. "Es ist eine starke Liga mit vielen interessanten Mannschaften. Im Moment sind die Meldungen aber nur Gerüchte", bestritt der Stürmer die Berichte über einen bevorstehenden Wechsel auf die Insel.

Entscheidung nach der Länderspielpause

Am heißesten war bislang der Flirt mit Atlético Madrid, gab der Stürmer in Diensten von Olympique Lyon zu. Und obwohl die "Colchoneros" eine Transfersperre aufgebrummt bekommt haben und in diesem Sommer keine Spieler verpflichten dürfen, ist das Thema noch nicht vom Tisch. "Die Chancen, dass es eine Transfersperre geben würde, standen 50:50. Die Entscheidung [der FIFA, Anm.d.Red.] hat mich aber nicht beunruhigt. Das Leben geht weiter", so Lacazette.

Völlig ausschließen will der französische Nationalspieler einen Wechsel nach Madrid trotz der Sperre nicht. Es sei durchaus möglich, dass er bei Atlético unterschreibt, für ein halbes Jahr an seinen jetzigen Verein aus Lyon ausgeliehen wird und ab Winter für die Madrilenen aufläuft. Allerdings "ist das nicht der Weg, den ich mir wünschen würde", gab Lacazette zu.

Auf die Frage, wann nun endlich eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft fallen werde, sagte der Stürmer: "Ich warte bis zum Ende der Länderspielpause. Danach werde ich meine Entscheidung treffen."