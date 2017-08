Medien: Neuer Bayern-Angriff auf Dier

Eric Dier soll im Fokus des FC Bayern stehen

Es ist nicht das erste Mal, dass der FC Bayern mit Tottenhams Eric Dier in Verbindung gebracht wird, das nun kolportierte Gebot des deutschen Rekordmeisters ist hingegen einzigartig.

Wie die "Sun" am Sonntag exklusiv verbreitet, liebäugelt man an der Säbener Straße damit 55 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler auf den Tisch zu blättern - eine vereinsinterne Rekordsumme.

Dem Bericht zufolge pocht Bayern-Coach Carlo Ancelotti auf die Verpflichtung des vielseitigen Defensivspezialisten. Haken an der Sache: In Tottenham will man den 23-Jährigen ganz offenbar nicht ziehen lassen.

"Auf keinen Fall. Ich habe auch von diesen Gerüchten gehört, aber Eric Dier ist unser Spieler. Er hat nach der Europameisterschaft einen Vertrag zu verbesserten Konditionen unterschrieben. Es gibt keinen Zweifel, dass seine Zukunft hier in Tottenham liegt", ließ Spurs-Coach Mauricio Pochettino angesprochen auf ein mögliches Bayern-Interesse im Dezember keine Zweifel an einem Verbleib seines Stars, dessen Vertrag erst im Sommer 2021 ausläuft.

Eigentlich kein Handlunsgbedarf bei den Bayern

Dass die Münchner ihren Hut dennoch nochmal in den Ring werfen, scheint zumindest nicht sehr wahrscheinlich. Sind alle Spieler einsatzbereit, verfügt der Kader des FCB in der Mittelfeldzentrale mit Thiago, Arturo Vidal, Sebastian Rudy, Renato Sanches, Joshua Kimich oder Corentin Tolisso über ausreichend Alternativen. Auch die Abwehrmitte ist mit Jérôme Boateng, Javi Martínez, Mats Hummels und Niklas Süle stark besetzt.

Lediglich bei einem Abgang von Sanches und Vidal würde ein Transfer Sinn machen. Das Duo wurde zuletzt mehrfach im Zusammenhang mit Klubs aus England und Italien genannt.