Brandt muss Bayer-Training abbrechen

Julian Brandts Einsatz gegen den FC Bayern München ist nicht gesichert

Julian Brandt vom Bundesligisten Bayer Leverkusen musste das Training am Dienstagvormittag aufgrund einer Verletzung im linken Knie abbrechen und klagte über Schmerzen.

Ob der 21-Jährige im Saison-Auftaktspiel am Freitag (20:30 Uhr) bei Titelverteidiger Bayern München eingesetzt werden kann, stand zunächst nicht fest. Brandt war bereits bandagiert in die Einheit am Dienstag gegangen.

Zuletzt war der Angreifer mit seiner Mannschaft noch im DFB-Pokal beim Karlsruher SC aktiv. Beim 3:0-Sieg nach Verlängerung steuerte er zwei Vorlagen nach seiner Einwechslung in der 72. Minute bei.