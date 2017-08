Zwei Pokalspiele Sperre für Appiah

Marcel Appiah muss zwei Pokalspiele zuschauen

Drittligist VfL Osnabrück muss zwei Pokalspiele auf Marcel Appiah verzichten. Der Abwehrspieler wurde nach seiner Roten Karte beim Erstrunden-Coup gegen Bundesligist Hamburger SV (3:1) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Begegnungen gesperrt.

Appiah war nach einer Notbremse in der 18. Minute des Feldes verwiesen worden. Trotz Unterzahl gingen die Niedersachsen gegen den haushohen Favoriten mit 3:0 in Führung und zogen schließlich gegen völlig harmlose Hamburger in die nächste Runde des Pokals ein.

Die Auslosung der zweiten Pokalrunde findet am Sonntagabend (20. August) statt, die Spiele werden am 24. und 25. Oktober ausgetragen. Osnabrück ist eins von nur fünf verbliebenen Amateurteams und tritt somit definitiv erneut zu Hause an der Bremer Brücke an.