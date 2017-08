Salihamidžić erteilt Ancelotti Rauchverbot

Carlo Ancelotti und Karl-Heinz Rummenigge arbeiten seit einem Jahr zusammen

Rund zwei Wochen ist Hasan Salihamidžić als Sportdirektor beim FC Bayern im Amt. In einer ersten Zwischenbilanz hat Karl-Heinz Rummenigge den Ex-Profi außerordentlich gelobt und von einer ungewöhnlichen Maßnahme Salihamidžićs berichtet.

Carlo Ancelotti darf im Leistungszentrum an der Säbener Straße nicht mehr rauchen. Dies war eine der ersten Maßnahmen von Bayerns neuem Sportdirektor Hasan Salihamidžić. "Er hat ihn gebeten, nicht mehr zu rauchen, und das tut Carlos Gesundheit gut", berichtete Rummenigge lachend im Interview mit der "AZ".

Trotz der neuen Einschränkung zeigt sich der zunächst skeptische Coach mit der Arbeit des Bosniers zufrieden. "Carlo kam vor Kurzem zu mir und hat gesagt: Das war eine gute Idee. Er kommt mit Hasan auch deshalb gut klar, weil Hasan Italienisch spricht - aber nicht nur. Er spricht auch Spanisch, Englisch. Hasan kann sich in der Kabine ohne Dolmetscher bewegen", so Rummenigge, der mit dem "unglaublich fleißigen" Salihamidžić beinahe täglich in Kontakt steht.

Insgesamt ist der FCB-Boss froh, die wichtige Position des Sportdirektors wieder besetzt zu haben. Der Job sei "sinnvoll und notwendig". Außerdem habe man mit dem ehemaligen Außenbahnspieler einen Mann gefunden, der "den Job auch im Sinne des FC Bayern mit Geist und Leben füllt."

Ein neuer Kaderplaner soll kommen

Eine der wichtigsten Aufgaben Salihamidžićs wird es sein, die durch den Abgang von Michael Reschke frei gewordene Stelle als Kaderplaner zu füllen. "Auch in dieser Sache hat Hasan den Auftrag, das zu organisieren. Er wird sich damit auseinandersetzen, er ist auch für die Abteilung Scouting der erste Ansprechpartner. Der Neue wird ihm dann unterstellt sein. Aber wir alle sind uns auch in diesem Punkt einig: Diese Stelle muss besetzt werden, der Job muss gemacht werden", erklärte Rummenigge und stellte klar: "Gegenwärtig macht es Marco Neppe, im Übrigen macht er es sehr gut. Wir sind also weiter voll handlungsfähig."

Abschließend berichtete der Bayern-Macher, dass in Sachen Renato Sanches noch etwas passieren könne. Allerdings stehe ein Verkauf des Portugiesen nicht zur Debatte. "Wir wollen Renato Sanches nicht verkaufen, weil wir weiter an ihn glauben. Er ist ein guter Spieler, ein junger Spieler, er braucht seine Einsätze. Da muss man auch einmal Geduld haben. Wenn wir ihn ausleihen, dann zu einem Klub, bei dem er kontinuierlich spielen kann."