Ärgert Herrlich die Bayern erneut beim Debüt?

Heiko Herrlich sitzt erstmals für Bayer in der Bundesliga auf der Bank

Alles wie gehabt? Zum fünften Mal am Stück darf der FC Bayern München als deutscher Meister die Bundesligasaison mit einem Heimspiel eröffnen. Alle Infos zum Duell Bayern gegen Bayer auf einen Blick:

Alle erwarten, dass es Bayer 04 Leverkusen am Abend in der ausverkauften Allianz Arena ähnlich ergeht wie den Vorgängern: 3:1 gegen Mönchengladbach, 2:1 gegen Wolfsburg, 5:0 gegen den Hamburger SV und 6:0 gegen Werder Bremen lauteten die Ergebnisse aus Bayern-Sicht seit 2013.

"Das erste Spiel ist immer wichtig", sagte Carlo Ancelotti. Der 58 Jahre alte Trainer will gleich am 1. Spieltag ein Zeichen setzen: "Unser Traum ist, dass wir auch diese Saison den Titel gewinnen." Die Meisterschaft genießt offiziell wieder Priorität beim Rekordchampion. "Alles andere ist die Sahne auf dem Kaffee", sagte Präsident Uli Hoeneß zu den Ambitionen im DFB-Pokal und der Champions League.

Der Umbruch bei den Bayern ist mit dem Karriereende des langjährigen Kapitäns Philipp Lahm und des Mittelfeldstrategen Xabi Alonso eingeleitet worden. Franck Ribéry (34) und Arjen Robben (33) starten womöglich in ihre letzte Saison. Ancelotti sei "gefordert", Umbruch und Erfolg "unter einen Hut zu bringen", bemerkte Hoeneß. Für 41,5 Millionen Euro haben sich die Bayern in dem Franzosen Corentin Tolisso den teuersten Bundesligaeinkauf geleistet, der von Real Madrid ausgeliehene Starkicker James Rodríguez fehlt noch verletzt.

Neues Kapitäns-Duo

Manuel Neuer ist Nachfolger von Philipp Lahm. Zum Auftakt aber wird Thomas Müller das Münchner Starensemble auf den Rasen der ausverkauften Allianz Arena führen. Das Comeback von Torwart Neuer auf den Tag genau vier Monate nach seinem Mittelfußbruch beim K.o. in der Champions League gegen Real Madrid fällt aus. "Kein Risiko" war Ancelottis Ansage. In Bremen nächste Woche soll es dann soweit sein.

Nur fünf Treffer erzielte Thomas Müller in der vergangenen Bundesligasaison. Und in den großen Spielen saß er meist draußen. Nach einem langen Urlaub ohne Confed-Cup-Teilnahme im Sommer und einer intensiven Vorbereitung will der Nationalstürmer in der WM-Saison wieder richtig zünden. "Thomas ist in guter Verfassung. Seine Vorbereitung war gut, er hat einige Tore geschossen", äußerte Ancelotti vor dem Start über den Fanliebling. Thiago und Neuzugang James, Müllers direkte Konkurrenten für die Position hinter Torjäger Robert Lewandowski, fehlen zum Auftakt - das ist Müllers Chance.

Bayern-Schreck Herrlich

Heiko Herrlich soll Leverkusen nach einer miserablen Vorsaison wieder in das internationale Geschäft zurückführen. Der 45-Jährige feiert sein Comeback als Cheftrainer in der Bundesliga, nachdem er in der Saison 2009/10 kurzzeitig beim VfL Bochum im Oberhaus als Coach aktiv war. "Wir müssen an unsere Stärken glauben", sagte Herrlich zur schweren Aufgabe beim FC Bayern.

An sein erstes Gastspiel in München erinnert sich der Ex-Stürmer liebend gerne. Als 17-Jähriger wurde er am 21. Oktober 1989 beim Leverkusener 1:0 für Torschütze Marek Leśniak eingewechselt. "Direkt das erste Spiel bei Bayern München zu gewinnen, war natürlich ein sehr angenehmes Erlebnis", sagte Herrlich. Ihm würde es gefallen, wenn sich Geschichte wiederholt.

Bayern klarer Favorit

Zum 16. Mal gibt es ein offizielles Eröffnungsspiel im Stadion des deutschen Meisters. Und der Titelverteidiger verlor nie (12 Siege, drei Unentschieden). Die Bayern konnten acht ihrer neun Startauftritte als Meister siegreich bestreiten. Nur der Hamburger SV ging 2008 bei einem 2:2 in München nicht als Verlierer vom Platz.

Eine offizielle Eröffnungsfeier gibt es vor dem Anpfiff nicht. Statt neumodischer Showeinlagen soll es nostalgisch zugehen. Jeder der 18 Bundesligavereine in der Saison 2017/18 soll von einer Vereinslegende repräsentiert werden, die mit einem Nachwuchsspieler auf das Spielfeld läuft. Beim FC Bayern soll das Ex-Kapitän Klaus Augenthaler sein, bei den Gästen aus Leverkusen der frühere Torjäger Ulf Kirsten. Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel (602 Spiele) ist für Eintracht Frankfurt als Legende vorgesehen.