Klartext von Matthäus: Für Müller "wird es eng"

Lothar Matthäus hat seine Einschätzungen zur neuen Bundesliga-Saison zum besten gegeben

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus hat vor dem Liga-Start etwas genauer hingeschaut. Sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Schalke 04 sieht er dabei vor dem ersten Bundesliga-Spieltag noch einige Defizite. Auch beim FC Bayern München erkennt der 50-Jährige Probleme, die vor allem mit Klub-Idol Thomas Müller zu tun haben.

"Rein von der Vorstellung her hat man Müller immer im Kopf. Aber wenn man Position für Position durchgeht, wird es eng für ihn", führte Matthäus im Interview mit dem Portal "Sportbuzzer" aus. Denn vor allem die Konkurrenz-Situation in der neuen Spielzeit sei für 27-Jährigen alles andere als optimal.

Müller, der sein erstes Bundesligaspiel im August 2008 für die Bayern bestritt, habe es in dieser Saison nicht leicht. "Ancelotti hat klare Vorstellungen: Auf dem Flügel will er einen schnellen Spieler, der 1:1 geht, da ist Robben vor Müller. In der Zentrale jemanden, der den tödlichen Pass spielen kann – da ist Thiago vor Müller. Und vorne führt an Lewandowski kein Weg vorbei", so Matthäus weiter.

Sollte Müller den Kürzeren ziehen, sei dies "wirklich schade". Schließlich sei Müller "ein Sympathieträger" und ein "Gesicht des FC Bayern". Nach den beiden ersten Pflichtspielen der Saison ist die Sorge um Thomas Müller jedoch vorerst kleiner geworden, da auch Arjen Robben noch nicht zu hundert Prozent fit ist. Sowohl Supercup gegen Borussia Dortmund (5:4 i. E.) als auch im Erstrunden-Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC (5:0) stand Müller in der Startelf.

Bosz? "Holland ist nicht Deutschland"

Vor dem ersten Spieltag der Saison hat Matthäus außerdem Stellung zum Bayern-Jäger Borussia Dortmund genommen. Probleme sieht der Rekordnationalspieler vor allem in der Defensive, wo der BVB "zu viele langsame Spieler" habe, die in das neue System von Trainer Peter Bosz nicht passen. Nachteilig sei auch, dass Bosz die "Bundesliga noch nicht kennt".

Als Trainer von Ajax Amsterdam habe er zwar "attraktiven Fußball spielen lassen". Dennoch sei Matthäus in seiner Beurteilung noch "vorsichtig": "Denn Holland ist nicht Deutschland. Hier werden Fehler sofort bestraft. Bosz lässt sehr hoch pressen, ist dafür hinten anfällig. Die Balance passt noch nicht." Obendrein gebe es durch den Trubel um Dortmunds Ousmane Dembélé und dessen Wechselwunsch zum FC Barcelona "Unruhe in der Mannschaft".

Tedesco? "Schalke geht ein hohes Risiko"

Während das Augenmerk des TV-Experten beim BVB auf der Mannschaft ruht, blickte Matthäus beim Revierrivalen Schalke 04 eher auf den neuen Trainer. Mit Domenico Tedesco habe S04 einen jungen Coach verpflichtet, mit dem Schalke "eine deutlich bessere Saison spielen wird". Dennoch: "Schalke geht mit ihm ein hohes Risiko."

Dabei nahm Matthäus auch Manager Christian Heidel mehr in die Pflicht. Sollte Tedesco keinen Erfolg haben, "muss man auch Christian Heidel hinterfragen", so der 50-Jährige weiter und fügte an: "Ich wundere mich ohnehin immer, dass die Sportdirektoren so selten hinterfragt werden. Geht es mit Trainer x schief, darf man Trainer y holen. Passt der auch nicht, kommt halt z." Matthäus ist der Meinung, dass man die "Arbeit eines Sportdirektors viel mehr nach seiner Auswahl seiner Trainer festmachen sollte."