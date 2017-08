Gümüş-Wechsel zum HSV wohl vom Tisch

Sinan Gümüş wechselt vorerst nicht in die Bundesliga

Der vom Verletzungspech gebeutelte Bundesligist Hamburger SV hat von einer Verpflichtung des türkischen Offensivspielers Sinan Gümüş wieder Abstand genommen.

Darüber zumindest berichtete "Sky Sport News" am Montag. Der in Deutschland geborene Gümüş stürmt derzeit für Galatasaray Istanbul in der türkischen SüperLig und ist als potenzieller Ersatz für den Langzeitausfall Nicolai Müller ins Visier der Rothosen gelangt.

Nach Informationen des Nachrichtensenders soll der HSV nun aber auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen, der in der letzten Saison sieben Treffer in 18 Ligaeinsätzen erzielte, verzichten. Wohl auch, weil der Deutsch-Türke nicht gerade preiswert zu haben wäre. So wären bei einem Transfer wohl mindestens sechs Millionen Euro Ablöse fällig geworden.

Etwas mehr als eine Woche haben die Klubbosse des Hamburger SV noch Zeit, um auf den bitteren Kreuzbandriss bei Nicolai Müller zu reagieren. Der 29-Jährige hatte sich die schwere Verletzung beim Torjubel zugezogen und wird die mindestens die ganze Hinrunde ausfallen.