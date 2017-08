HSV fahndet weiter nach Müller-Ersatz

Heribert Bruchhagen äußerte sich zur Müller-Verletzung

Der Hamburger SV sondiert nach der Torjubel-Verletzung von Angreifer Nicolai Müller den Transfermarkt nach einem Ersatz. "Ich will das nicht ausschließen, das ist offen", sagte der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen am Rande des Sport-Bild-Awards in Hamburg.

Der monatelange Ausfall Müllers "trifft uns sehr", sagte Bruchhagen. Müller hatte im Spiel gegen den FC Augsburg am Wochenende nach seinem 1:0-Siegtreffer in der 8. Minute einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitten und fällt sieben Monate aus.

Zudem scheint bei Bruchhagen die Verstimmung über die zuletzt geäußerte Kritik des Investors Klaus-Michael Kühne mittlerweile verraucht zu sein. "Der eine sagt mal dieses, der andere mal jenes", sagte Bruchhagen: "Man kann den Wein nicht beliebig strecken."

Milliardär Kühne hatte sich unter anderem abfällig über HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga geäußert. Er bezeichnete ihn in einem "Spiegel"-Interview indirekt als Lusche und direkt als "Flop des Jahrhunderts".