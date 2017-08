Bleibt Durm beim BVB? VfB hat Plan B im Blick

Omar Elabdellaoui wird in Griechenland mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht

Der VfB Stuttgart schaut sich nach der Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Santiago Ascacíbar weiterhin nach Verstärkung um. Vor allem ein Außenverteidiger soll die Schwaben bereichern.

Als eine Wunschlösung wurde bis zuletzt Erik Durm von Borussia Dortmund angesehen. Doch der Transfer stockt, da Berichten zufolge noch weiterführende medizinische Nachuntersuchungen ausstehen. Nun hat der VfB offenbar eine weitere Alternative gefunden.

Rechtsverteidiger Omar Elabdellaoui von Olympiakos Piräus wird von der griechischen "Sportime" mit dem Bundesliga-Aufsteiger in Verbindung gebracht. Demnach hat der VfB bereits ein Angebot für den 25-Jährigen abgegeben. Genaue Zahlen lieferte das Portal indes nicht.

Der Norweger besitzt in Piräus noch einen Vertrag mit einer Laufzeit über ein Jahr. Laut dem Radiosender "Sport-fm.gr" versucht Olympiakos den Außenverteidiger für weitere drei Jahre in Griechenland zu halten. Bisher hat Elabdellaoui einer Vertragsverlängerung jedoch noch nicht zugestimmt.

In Deutschland ist Omar Elabdellaoui dabei keinesfalls unbekannt. Bevor der Norweger mit marokkanischen Wurzeln in die griechische Superleague kam und anschließend für ein Jahr an Hull City verliehen wurde, spielte er anderthalb Jahre für Eintracht Braunschweig. In der Bundesliga bestritt er ganze 29 Partien. In der zweiten Bundesliga kam der Rechtsfuß auf 14 Einsätze.

Für die norwegische Nationalmannschaft bestritt der Rechtsverteidiger bisher 24 Partien.