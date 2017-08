Dembélés 150-Mio.-Wechsel: "Das Ding ist durch"

Ousmane Dembélé wird mit großer Sicherheit nach Spanien wechseln

Die offizielle Bestätigung des zweitgrößten Transfers der Fußball-Geschichte ist wohl nur noch eine Frage von Stunden. Der Wechsel von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist durch.

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" stellte den 20-Jährigen in ihrer Freitagsausgabe zumindest schon als Barça-Neuzugang vor und titelte offensiv: "Willkommen bei den Giganten!" Schon in den vergangenen Tagen war das Fachblatt immer wieder vorgeprescht und hatte über eine Einigung der Schwarz-Gelben mit dem spanischen Pokalsieger berichtet.

Das Gesamtpaket des spektakulären Transfers wird demnach das zweitgrößte der internationalen Geschichte und mit deutlichem Abstand das größte mit Beteiligung eines Bundesliga-Klubs sein. So berichten auch spanische und englische Medien übereinstimmend, dass Ousmane Dembélé für eine fixe Ablösesumme von 120 Millionen Euro zum FC Barcelona wechseln wird. Außerdem stehen noch bis zu 30 Millionen Euro erfolgsabhängige Bonuszahlungen im Raume.

Bestätigung am Freitagmittag um 12:00 Uhr?

Finalisiert wurde der Mega-Transfer wohl am Donnerstag in Monaco im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der bevorstehenden Champions-League-Saison. Dort trafen die Bosse beider Vereine aufeinander. Am Donnerstagabend zitierte die "Süddeutsche Zeitung" offensichtlich gut informierte Kreise der Katalanen, die über das Treffen mit den BVB-Machern Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc berichteten. Die Verhandlungen seien demnach "sehr gut verlaufen. Das Ding ist durch, aber noch nicht unterschrieben".

BVB-Geschäftsführer Watzke hatte am Donnerstag auf Nachfrage bei "Sky" zwar anhaltende Verhandlungen bestätigt, allerdings noch nicht von einer endgültigen Einigung gesprochen: "Die Entscheidung naht, aber es gibt noch keine. Es gibt kein fixes Agreement."

Es wird davon ausgegangen, dass auf der heutigen Bilanzpressekonferenz der Dortmunder um 12:00 Uhr mittags der Wechsel offiziell bekanntgegeben wird.