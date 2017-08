Milan bleibt Juventus auf den Fersen

Der AC Mailand besiegte Cagliari Calcio mit 2:1

Nach Rekordmeister Juventus Turin hat auch Mitfavorit AC Milan sein zweites Spiel in der italienischen Serie A gewonnen.

Das hochkarätig verstärkte Team setzte sich mit dem früheren Bundesligaspieler Hakan Çalhanoğlu in der Startelf allerdings mit Mühe gegen Cagliari Calcio 2:1 (1:0) durch. Ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto haben Inter, der SSC Napoli und Sampdoria Genua.

Für den AC Mailand, der mit dem Geld seines chinesischen Eigentümers im Sommer kräftig eingekauft hatte, trafen der 19-jährige Patrick Cutrone (10.) und der Spanier Suso (70.), Joao Pedro (56.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Champions-League-Teilnehmer Napoli gewann gegen Atalanta Bergamo 3:1 (0:1), Sampdoria Genua setzte sich beim AC Florenz 2:1 (2:0) durch.

Juve und Inter legen vor

Juve und Inter hatten bereits am Samstag gewonnen, Turin verwandelte mit Weltmeister Sami Khedira beim FC Genua einen 0:2-Rückstand in einen 4:2 (2:2)-Sieg, Inter setzte sich beim Vizemeister AS Roma 3:1 (1:0) durch. Dank des besten Torverhältnisses führt Champions-League-Finalist Juventus die Tabelle an.