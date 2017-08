Swansea bestätigt Leihe von Bayerns Sanches

Renatos Sanches wechselt zu Swansea City

Nach einem Jahr beim FC Bayern München muss Renato Sanches vorerst Abschied nehmen. Der Portugiese wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Swansea City.

Nachdem Karl-Heinz Rummenigge den Transfer schon am Mittwochabend bestätigte, sind nun die letzten Details geklärt.

Renato Sanches hat am Donnerstag die notwendigen Papiere unterzeichnet, berichteten die "Schwäne" auf ihrer Homepage. Der Portugiese weilt zurzeit mit seiner Nationalmannschaft in der Heimat, um sich auf die WM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer und Ungarn vorzubereiten.

Einem Bericht des "kicker" zufolge überweist Swansea eine Leihgebühr in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro an die Münchener. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart, sodass der Mittelfeldspieler zur kommenden Saison in die Bundesliga zurückkehrt.

Sanches konnte sich beim FC Bayern nicht durchsetzen

In seinem ersten Jahr beim FC Bayern konnte sich Sanches nicht durchsetzen. Beim Premier-League-Klub Swansea soll der Youngster nun die nötige Spielpraxis bekommen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.

"Wir wollten, dass Renato Sanches zu einem Klub geht, bei dem er auf hohem Niveau spielen kann", erklärte FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch: "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass er das Potenzial hat, in der Zukunft ein wichtiger Spieler für den FC Bayern zu werden."

Ausschlaggebend für den Wechsel nach England war außerdem, dass Sanches in Swansea-Manager Paul Clement einen alten Bekannten an seiner Seite hat. Schließlich hat Clement zu seiner Zeit als Assistenz-Trainer in München rund sechs Monate mit Sanches zusammengearbeitet.