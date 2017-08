Fix! Vieirinha verlässt den VfL Wolfsburg

Vieirinha verlässt den VfL Wolfsburg

Nach fünfeinhalb Jahre kehrt Vieirinha dem VfL Wolfsburg den Rücken. Den portugiesischen Europameister zieht es zurück zum griechischen Erstligisten PAOK Saloniki.

Von PAOK war der heute 31 Jahre alte Rechtsaußen im Januar 2012 nach Niedersachsen gewechselt. Nun verlässt er den VfL trotz eines bis 2018 gültigen Vertrags. Sein Arbeitspapier in Griechenland soll drei Jahre laufen.

"Ich freue mich sehr auf die Rückkehr zu meinem alten Verein und in die Heimat meiner Frau und bin den Verantwortlichen beim VfL, vor allen Olaf Rebbe (Sportdirektor; Anm. d. Red.), sehr dankbar, dass man mir keine Steine in den Weg gelegt hat", sagte Vieirinha. Er werde die Zeit in Wolfsburg nie vergessen. "Wir haben gemeinsam viele Erfolge gefeiert, ich habe zahlreiche neue Freunde gewonnen und die Stadt, der Verein und vor allem die Fans werden immer in meinem Herzen bleiben."

Vieirinha verlässt unsere Wölfe und wechselt zu @PAOK_FC. Wir danken dir für alles, Vieira! 😊➡️ https://t.co/rtH61wBHpi pic.twitter.com/w1LBOJxVzH — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 31. August 2017

Rebbe würdigte den scheidenden Publikumsliebling: "Wir möchten uns bei Vieirinha für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren bedanken. Er hat immer alles für den VfL gegeben."

Vieirinha bestritt insgesamt 163 Pflichtspiele für die Wölfe und erzielte dabei sieben Tore. Mit seinem letzten Treffer, dem 1:0-Siegtreffer im Relegations-Rückspiel bei Eintracht Braunschweig, sicherte sich der Portugiese am 29. Mai 2017 zudem einen Platz in den Geschichtsbüchern des Klubs.