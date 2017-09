Nigeria erhält grünes Licht für Aina-Debüt

Ola Aina könnte bald für die Elf des deutschen Trainers Gernot Rohr debütieren

Nigerias Nationaltrainer Gernot Rohr kann im WM-Qualifikationsspiel gegen Kamerun am Montag erstmals auf Ola Aina vom FC Chelsea setzen. "Die FIFA hat grünes Licht für einen Einsatz gegeben", sagte der in Mannheim geborene Coach des dreimaligen Afrikameisters am Samstag.

Die Eltern des in London geborenen Aina stammen aus Nigeria. Da der 20-Jährige aber insgesamt 37 Junioren-Länderspiele für England absolvierte, musste der aktuell an Zweitligist Hull City ausgeliehene Verteidiger zunächst die Formalitäten für eine Spielerlaubnis für Nigeria erledigen.

Rohr hatte schon beim ersten Duell mit Kamerun am Freitag (4:0) auf einen Einsatz von Aina gehofft, die Spielerlaubnis war jedoch nicht rechtzeitig eingetroffen. Nigeria führt die Gruppe B mit neun Punkten aus drei Spielen souverän an. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde 2018 in Russland.