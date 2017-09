ÖFB-U21 remisiert gegen Kroatien

Österreich spielt gegen Kroatien stark auf

Österreichs U21-Nationalmannschaft hat am Montag im Testspiel gegen Kroatien 1:1 (1:0) gespielt. Arnel Jakupović brachte das Team von Werner Gregoritsch in Hartberg bereits nach 14 Sekunden in Führung. Nach der Pause gelang den Gästen durch Ante Coric per Freistoß der Ausgleich (65.). Am Freitag hatte das Team an gleicher Stelle gegen Finnland ebenfalls remisiert (2:2).

Am 6. Oktober geht es in der Qualifikation für die Europameisterschaft mit einem Gastspiel in Russland weiter. Vier Tage später wartet ebenfalls auswärts Armenien. Den Auftakt im Juni hatten die ÖFB-Youngsters zu Hause 3:0 gegen Gibraltar gewonnen.

apa