Im Team nicht fit, als "Bulle" schon

Marcel Sabitzer mit seinen "Kumpels" David Alaba und Marko Arnautović

Marcel Sabitzer hat einmal mehr klar unter Beweis gestellt, wie wenig ihm das österreichische Nationalteam bedeutet. Für sein Heimatland zunächst nicht "fit" genug, aber in der selben Woche beim Verein voller Motivation und ohne Probleme 90 Minuten lang im Einsatz.

Noch am Sonntag war der Steirer nach der 0:1-Niederlage beim WM-Qualifikationsspiel in Cardiff gegen Wales offiziell wegen eines Blutergusses in der linken Wade vom Team abgereist. Beim 1:1-Remis im Heimspiel am Dienstag in Wien gegen Georgien gehörte der 23-Jährige schon nicht mehr zum ÖFB-Kader.

Am Freitagabend war Sabitzer aber offensichtlich begünstigt durch eine "Wunderheilung" in der Lage beim 2:0-Sieg von RB Leipzig gegen den Hamburger SV über die volle Spielzeit wie aufgedreht zu wirbeln. Sachen gibt es.

Beim Auftaktspiel der dritten Runde der deutschen Bundesliga bereitete der rot-weiß-rote Team-Verweigerer noch dazu den Führungstreffer von Naby Keïta in der 67. Minute ideal vor. DFB-Torjäger Timo Werner machte in der 75. Minute mit dem 2:0 nach Assist von Neuzugang Kevin Kampl alles klar für die Gäste. Drei Ex-Salzburger waren also maßgeblich am Sieg der "Bullen" aus Leipzig beteiligt, die nach Ansicht der UEFA rein gar nichts mit den "Bullen" aus der Mozartstadt zu tun haben.

"Friday night" also ganz nach dem Geschmack von Marcel Sabitzer. Zuerst das ÖFB-Team mit seiner Verletzung erfolgreich "verarscht", dann im Dress von RB den Sieg in Hamburg eingeleitet und nun das weitere Wochenende zur freien Verfügung.

Vielleicht auch mit seiner neuen Freundin Katja Kühne. Eine ehemalige Bachelor-Gewinnerin. Die gebürtige Ukrainerin ist gleich um neun Jahre älter als ihr neuer "toy boy". Im Jahr 2000 hatte die Neo-Dame an der Seite von Sabitzer ihren Lebensschwerpunkt erfolgreich nach Deutschland verlegt, wo sie speziell in letzter Zeit als "Fußballer-Braut" auf sich aufmerksam machte.

Über den Drittliga-Kicker Justin Eilers ging es an die Seite von Quirin Moll in die 2. Bundesliga, nun ist die Blondine im Oberhaus und dank der RB-Millionen sogar in der Champions League angekommen. "Ja, ich bin glücklich und es geht mir gut mit ihm. Bis zuletzt wussten nur meine Mama und meine beste Freundin von Marcel. Wir haben uns ganz zufällig kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass er Fußballer ist", sagte Kühne über ihren neuen "lover".

#dresdencity #castle #schloss #замок #sonnenuntergang #picoftheday #blondhair #whitedress by @mycolloseum A post shared by Katja (@katja_kuehne) on Aug 12, 2017 at 11:37am PDT

Vielleicht berichtete Sabitzer davon - noch vor seiner schweren "Verletzung" - stolz im Teamcamp seinen "Kumpels" Marko Arnautović, David Alaba und Aleksandar Dragović. Ersterer war übrigens zuletzt wegen Muskelproblemen gegen Georgien lange fraglich und dann im Finish stehend k.o., "Superstar" Alaba bot einmal mehr im Mittelfeld eine ganz schwache Leistung und der sich selbst als Abwehrchef sehende Dragović verschuldete die Gegentore in Irland sowie Wales. Eine beeindruckende Horror-Bilanz der besten Freunde im ÖFB-Dress.

Übrigens hatte Sabitzer auch für das wichtige WM-Qualifikationsspiel in Dublin gegen Irland verletzt abgesagt und dann Urlaubsbilder vom Strand in Dubai gepostet. Im Gegensatz zum gesperrten Stefan Ilsanker, der als Fan nach Dublin gereist war.

Marcel Sabitzer mach einfach so weiter, beim ÖFB kriegt es offenbar ohnehin niemand mit!

Christian Tragschitz