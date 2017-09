Uth vermeidet Bekenntnis zur TSG

Stockende Verhandlungen: Uths Verbleib in Hoffenheim ist ungewiss

Fünf Tore in sechs Pflichtspielen, davon zwei gegen den Rekordmeister - so eine Leistung weckt natürlich Begehrlichkeiten. Nach Mark Uths Gala-Auftritt gegen den FC Bayern München bangt 1899 Hoffenheim um den Knipser. "kicker"-Informationen zufolge stocken die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit dem 26-Jährigen.

"Wir versuchen alles als Klub im Rahmen unserer Möglichkeiten, mit ihm zu verlängern. Aber es ist auch normal, dass ein Spieler den Markt sondiert", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Bayern-Spiel über den Stand der Gespräche mit Uth.

Das Arbeitspapier des Angreifers läuft noch bis Ende der Saison. Will Hoffenheim verlängern, muss Manager Alexander Rosen dem Spieler ein gut dotiertes Angebot unterbreiten. "Dass das wirtschaftlich anspruchsvoll wird, ist klar", weiß der 38-Jährige.

Nagelsmann will den Leistungsträger dennoch noch nicht abschreiben: "Die Saison ist noch lang, wir werden noch einige Gespräche führen", gab er sich hoffnungsvoll. "Man sieht ja, dass er sich wohlfühlt, das ist ein großer Faktor für einen Spieler."

Ähnlich äußerte sich auch Uth selbst: "Wir sind noch in Gesprächen, es ist alles offen."

Schon vor dem letzten Spieltag hat die TSG laut "kicker" ein lukratives Angebot aus Italien für Uth abgelehnt. Der Klub habe "früh klar Stellung bezogen", so Rosen. "Die Entscheidung war für uns klar, wenn man sieht, woher er kam, was wir investiert haben und was er geleistet hat", erläuterte der Manager.

Uth war 2015 für eine Ablöse von 2,2 Millionen Euro vom SC Heerenveen in den Kraichgau gewechselt. Letzte Saison trug er mit zehn Torbeteiligungen zum Höhenflug der Hoffenheimer bei.