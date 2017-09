Daum-Rausschmiss in Rumänien besiegelt

Chritoph Daum wird als Nationaltrainer Rumäniens gefeuert

Nach der verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht Rumäniens Nationaltrainer Christoph Daum kurz vor dem Rausschmiss.

Das Technische Komitee des Verbands FRF, das auf Anordnung von Verbandsboss Răzvan Burleanu zur Lagebeurteilung der Nationalmannschaft am Montag einberufen wurde, stimmte bei einer Mehrheitsabstimmung für die Auflösung des Vertrags mit dem 63-Jährigen Coach, heißt es in einer Mitteilung auf der FRF-Website.

Die Empfehlung der Kommission liegt nun dem Exekutivausschuss des Verbands vor, der die Entlassung Daums noch durchwinken muss. Direkt im Anschluss will man sich in Rumänien um einen Nachfolger des Deutschen bemühen. Bereits im Anschluss an die Abstimmung über die Entlassung des ehemaligen Bundesliga-Trainers konnten alle anwesenden Mitglieder Personalvorschläge machen.

Nach acht Quali-Spielen in der Gruppe E liegt Rumänien nach zwei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlage ohne Chance auf ein Weiterkommen auf Rang vier hinter Polen, Dänemark und Montenegro.

Mit einer 0:1-Niederlage in Montenegro am vergangenen Montag hatten die Rumänen ihre letzte Chance auf die Endrunde in Russland verspielt. Daum steht schon seit längerer Zeit in der Kritik, die Fans und Medien in Rumänien fordern die Ablösung des ehemaligen Stuttgarter Meistertrainers.