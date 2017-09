Furioser Club demontiert schwache Zebras

Mikael Ishak hat gegen den MSV dreifach getroffen

Der 1. FC Nürnberg befindet sich in der 2. Bundesliga nach einem überraschenden Kantersieg wieder auf dem Vormarsch. Der ehemalige Rekordmeister gewann bei Aufsteiger MSV Duisburg unter anderem dank eines Dreierpacks des Schweden Mikael Ishak (10./25./74.) mit 6:1 (2:0) und kletterte zunächst auf den vierten Tabellenplatz.

Eduard Löwen (51./77.) erhöhte auf 3:0 bzw. 5:0, Cedric Teuchert (89.) erzielte den Endstand. Das Ehrentor gelang Moritz Stoppelkamp (82., Handelfmeter). Zuletzt hatte der Club zwei Niederlagen in Folge kassiert. Es war erst der zweite Sieg des FCN in den vergangenen 13 Gastspiel bei den Zebras bei vier Unentschieden und sieben Niederlagen.

Die Meidericher wurden allerdings ein wenig unter Wert geschlagen, denn sie hatten lange Zeit ein optisches Übergewicht gegen die Franken und spielten sich auch gute Chancen heraus. Allerdings war Nürnberg deutlich effektiver in der Chancenverwertung.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das clevere Verhalten der Gäste im Torabschluss fort, am Ende stand eine Demontage für den MSV. Duisburg hat in dieser Saison noch kein Pflicht-Heimspiel (inklusive DFB-Pokal) gewonnen (ein Unentschieden und drei Niederlagen).